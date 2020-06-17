«Нет никакой проблемы прекратить полномочия такого слабого президента, который не удосужился за год своего правления организовать верные ему правоохранительные силы. Просто зайдут в администрацию и заставят Зеленского написать "ухожу в отставку по состоянию здоровья"», — подчеркнул эксперт.
Он отметил, что у нынешнего главы украинского государства нет доверенного лица в виде министра внутренних дел.
При этом ставленник Зеленского Иван Баканов, возглавляющий Службу безопасности Украины, является номинальным руководителем, которого никто из генералов всерьез не воспринимает, добавил эксперт.
По его мнению, Зеленский не контролирует и Министерство обороны, где «есть свои генералы, начальники, и они Зеленского защищать не будут».