Политолог Михаил Погребинский объяснил в интервью изданию Украина.ру причины слабости власти президента Владимира Зеленского

«Нет никакой проблемы прекратить полномочия такого слабого президента, который не удосужился за год своего правления организовать верные ему правоохранительные силы. Просто зайдут в администрацию и заставят Зеленского написать "ухожу в отставку по состоянию здоровья"», — подчеркнул эксперт.

Михаил Погребинский: Теперь противники Зеленского в любой момент могут его арестовать и выслать в Оман © РИА Новости, Владимир Трефилов

При этом ставленник Зеленского Иван Баканов, возглавляющий Службу безопасности Украины, является номинальным руководителем, которого никто из генералов всерьез не воспринимает, добавил эксперт.

По его мнению, Зеленский не контролирует и Министерство обороны, где «есть свои генералы, начальники, и они Зеленского защищать не будут».