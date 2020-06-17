«Власть ведет себя так, что не требуется большой антизеленский майдан. Достаточно, чтобы тысяча радикалов прорвалась в администрацию президента — ситуация такая, что их никто не остановит», — сказал эксперт.
По его мнению, сейчас радикалы «легко арестовали бы Зеленского, посалили бы его в самолет и отправили в Оман», так как никто не стал бы его защищать.
Причина этого в том, что за год нахождения во главе государства президент Владимир Зеленский не смог взять под контроль силовые структуры страны, отметил Погребинский.