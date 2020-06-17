Нынешняя украинская власть настолько слаба, что для ее свержения достаточно одной тысячи человек, сказал политолог Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

«Власть ведет себя так, что не требуется большой антизеленский майдан. Достаточно, чтобы тысяча радикалов прорвалась в администрацию президента — ситуация такая, что их никто не остановит», — сказал эксперт.

Михаил Погребинский: Теперь противники Зеленского в любой момент могут его арестовать и выслать в Оман © РИА Новости, Владимир Трефилов

Причина этого в том, что за год нахождения во главе государства президент Владимир Зеленский не смог взять под контроль силовые структуры страны, отметил Погребинский.