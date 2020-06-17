По его словам, совпадение выхода из карантина в западных странах и начала массовых протестов случайны.
«Но и ситуация с "короной" показала слабость и неадекватность властей в США и в Западной Европе, их неспособность успешно и вовремя решать серьезные государственные задачи. Слабость властей приводит к новым попыткам различных групп, в особенности милитантных, хотя и не многочисленных, на фоне слабости власти и потери ей авторитета предпринимать шаги к дестабилизации политической обстановки и расшатыванию общественного порядка», — рассказал аналитик.
Поэтому эти группы и используют расовую напряженность в своих целях. В отличие от прошлых волнений в этих странах, сегодня власти менее авторитетны и решительны.
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