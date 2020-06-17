Организаторы массовых погромов и бунтов в Европе и США воспользовались слабостью властей, которая проявилась во время пандемии коронавируса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик Яков Кедми

Яков Кедми: Пандемия показала неадекватность властей США и Западной Европы © commons.wikimedia.org, Mark Nakoykher

«Но и ситуация с "короной" показала слабость и неадекватность властей в США и в Западной Европе, их неспособность успешно и вовремя решать серьезные государственные задачи. Слабость властей приводит к новым попыткам различных групп, в особенности милитантных, хотя и не многочисленных, на фоне слабости власти и потери ей авторитета предпринимать шаги к дестабилизации политической обстановки и расшатыванию общественного порядка», — рассказал аналитик.

Поэтому эти группы и используют расовую напряженность в своих целях. В отличие от прошлых волнений в этих странах, сегодня власти менее авторитетны и решительны.

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