Собеседник издания напомнил, что чернокожие действительно часто становятся жертвами полицейского произвола в США.
«Судя по тому, как раскручивают этот протест тамошние деятели Демократической партии, а также средства массовой рекламы, агитации и дезинформации, работающие на стороне Демократической партии (а там львиная доля таких средств), то массовая истерика раскручена именно в интересах Демократической партии, чтобы предотвратить победу республиканцев на предстоящих президентских и парламентских выборах 3 ноября», — рассказал Анатолий Вассерман.
Победа республиканцев должна была стать сокрушительной, и других средств предотвратить ее у демократов нет. Анатолий Вассерман полагает, что демократы совершенно сознательно ждали послабления карантинных правил, чтобы иметь возможность учинить по-настоящему массовые беспорядки.
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