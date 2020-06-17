Массовые протесты в США – это не только выход усталости, накопившейся за время карантина, рассказал в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель Анатолий Вассерман

Вассерман: Учиненные демократами в США беспорядки не спасут их от проигрыша Трампу © РИА Новости, Александр Натрускин

«Судя по тому, как раскручивают этот протест тамошние деятели Демократической партии, а также средства массовой рекламы, агитации и дезинформации, работающие на стороне Демократической партии (а там львиная доля таких средств), то массовая истерика раскручена именно в интересах Демократической партии, чтобы предотвратить победу республиканцев на предстоящих президентских и парламентских выборах 3 ноября», — рассказал Анатолий Вассерман.

Победа республиканцев должна была стать сокрушительной, и других средств предотвратить ее у демократов нет. Анатолий Вассерман полагает, что демократы совершенно сознательно ждали послабления карантинных правил, чтобы иметь возможность учинить по-настоящему массовые беспорядки.

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