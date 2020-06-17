Внутриполитический кризис в США, сопровождаемый массовыми протестами, будет развиваться по нарастающей и прекратится, только если свергнут нынешнего президента Дональда Трампа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков

Сергей Марков: Россия должна быть готова к тому, что США уйдут из Украины © РИА Новости, Нина Зотина

«Они могут перерасти в гражданскую войну. Но эта гражданская война будет необычного типа, когда не будет расколотых территорий, а будет что-то вроде городской герильи с обеих сторон», — объяснил Сергей Марков.

Кроме того, Трампа могут спровоцировать на радикальные действия и обвинить в том, что он расист и убийца. Тогда произойдет массовое неподчинение ему со стороны органов власти и попытка импичмента, рассказал собеседник издания.

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