По одному из вариантов развития событий, если Трамп победит на выборах в ноябре, его противники могут не признать эту победу, как это было на Украине в 2004 году. Тогда будет трудно сказать, когда закончатся протесты.
«Они могут перерасти в гражданскую войну. Но эта гражданская война будет необычного типа, когда не будет расколотых территорий, а будет что-то вроде городской герильи с обеих сторон», — объяснил Сергей Марков.
Кроме того, Трампа могут спровоцировать на радикальные действия и обвинить в том, что он расист и убийца. Тогда произойдет массовое неподчинение ему со стороны органов власти и попытка импичмента, рассказал собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.