Установить прослушку в кабинете главы СБУ Ивана Баканова мог только человек из его ближайшего окружения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по безопасности Сергей Шабовта

В кабинете главы СБУ Баканова нашли 3 прослушивающих устройства © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Александр Дубинский 16 июня сообщил, что в кабинете главы СБУ Ивана Баканова обнаружили три прослущивающих устройства. Еще один «жучок» якобы был установлен в автомобиле жены главы украинской спецслужбы.

По словам Сергея Шабовты, предположить, что войти в комплекс задний СБУ с организованной системой охраны и контроля может посторонний человек невозможно.

«Совершить подобные вещи может кто-то из близкого окружения. А уж какие там были мотивы, остается только гадать. Какая-то идейность стоит явно на последнем месте, потому что многократно сталкиваемся с тем, что любая ветвь правоохранительной системы продажна. Продается информация, данные из закрытых реестров, продаются и закрываются самые оголтелые уголовные дела», — рассказал Сергей Шабовта.

На фоне этого кому-то из подчиненных Баканова может показаться мелким и незначительным организовать получение информации из служебного кабинета своего начальника, добавил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.