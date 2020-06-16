Сергея Стерненко поддерживают как минимум две фракции Верховной Рады, сотни сторонников и фанатов, которые создают проблемы для полиции и властей, однако массовой популярностью в Киеве праворадикал не пользуется. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко

«Во-первых, он не киевлянин, во-вторых, Киев наелся всего этого и не хочет беспредела. Скорее всего, власти попытаются снять эту проблему. Вернее ГБР и прокуратура попытались показать себя, но в итоге получили прямо противоположный эффект. По украинской пословице: не буди лихо, поки воно тихе», — рассказал политолог.

Политолог Фесенко: Бунты и погромы в США вдохновляют Стерненко и украинских радикалов © glavred.info Сергея Стерненко, которого обвиняют в убийстве человека, его сторонники устроили потасовку с полицией.

Затем сам Стернеко порвал решение суда о свеем аресте и во главе националистов устроил акцию возле дома генпрокурора Ирины Венедиктовой и президента Владимира Зеленского.

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