«Во-первых, он не киевлянин, во-вторых, Киев наелся всего этого и не хочет беспредела. Скорее всего, власти попытаются снять эту проблему. Вернее ГБР и прокуратура попытались показать себя, но в итоге получили прямо противоположный эффект. По украинской пословице: не буди лихо, поки воно тихе», — рассказал политолог.
Во время судебного процесса по делу праворадикала Сергея Стерненко, которого обвиняют в убийстве человека, его сторонники устроили потасовку с полицией.
Затем сам Стернеко порвал решение суда о свеем аресте и во главе националистов устроил акцию возле дома генпрокурора Ирины Венедиктовой и президента Владимира Зеленского.
Полностью интервью можно прочитать здесь.