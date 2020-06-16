Государственное обвинение запросило 15 лет лишения свободы экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Об этом во вторник, 16 июня, сообщило издание Sputnik Кыргызстан

Во вторник суд перешел к прениям сторон. Гособвинение также требует назначить 15 лет тюрьмы экс-главе Генпрокуратуры Индире Джолдубаевой, по 13 лет — бывшему советнику ГСИН Калыбеку Качкыналиеву и врачу Абдулхалиму Раимжанову.

Ничего хорошего: Атамбаев стал первым арестованным президентом Киргизии © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Батукаев в 2006 году был приговорен к 16 годам и 18 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Через семь лет он уехал из Киргизии, получив условно-досрочное освобождение из-за «тяжелой болезни».

Кроме того, Атамбаев обвиняется в убийстве, организации захвата власти, коррупции и незаконном обогащении. Силовая операция по задержанию бывшего главы Киргизии прошла 7 и 8 августа в селе Кой-Таш. В столкновениях между силовиками и сторонниками Атамбаева пострадали 136 человек, один спецназовец погиб от пулевого ранения.