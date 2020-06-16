«И выборы мы проведем, вы не волнуйтесь. Что у нас, первые выборы? Главное, чтобы мы страну не потеряли. Чтобы мы не отдали страну разгильдяям и тем, которые обещают с вертолета деньги разбрасывать: инвесторы придут и нам чего-то принесут», — сказал Лукашенко.
По его словам, зарубежные инвесторы могу прийти, но могут отказаться платить налоги и зарплаты людям.
«То есть вытянут все из людей, из страны — налоги не заплатили, поехали и продали», — добавил Лукашенко.
Выборы президента в Белоруссии запланированы на 9 августа. Александр Лукашенко планирует баллотироваться на шестой срок и уже набрал необходимое выдвижение количество подписей избирателей.