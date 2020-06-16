Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по итогам предстоящих президентских выборов главное – не отдать страну «разгильдяям». Об этом он заявил во вторник, 16 июня, во время рабочей поездки в Гродненскую область, передает РИА Новости

«И выборы мы проведем, вы не волнуйтесь. Что у нас, первые выборы? Главное, чтобы мы страну не потеряли. Чтобы мы не отдали страну разгильдяям и тем, которые обещают с вертолета деньги разбрасывать: инвесторы придут и нам чего-то принесут», — сказал Лукашенко.

Никто кроме. Лукашенко и три взгляда на конфликт вокруг Белгазпромбанка © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

«То есть вытянут все из людей, из страны — налоги не заплатили, поехали и продали», — добавил Лукашенко.

Выборы президента в Белоруссии запланированы на 9 августа. Александр Лукашенко планирует баллотироваться на шестой срок и уже набрал необходимое выдвижение количество подписей избирателей.