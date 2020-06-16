Власти Дагестана и Азербайджана начали процесс возвращения азербайджанцев на родину. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил «Интерфакс»

Ранее сообщалось, что в понедельник, 15 июня, 400 граждан Азербайджана, размещенных из-за ситуации с коронавирусом в палаточном лагере и пункте временного размещения в Дербентском и Магарамкентском районах Дагестана, перекрыли трассу «Кавказ». Таким образом они выразили недовольство задержкой на территории Дагестана.

На место происшествия прибыли правоохранители, с которыми протестующие начали конфликтовать. В результате стычки пострадали семь сотрудников полиции и пять полицейских машин. Около 90 граждан Азербайджана были доставлены в отдел полиции.

«Как и предполагалось ранее, 155 граждан Азербайджана сегодня будут уже дома. Процесс пересечения границы начался. Больше десяти людей уже перешли границу», — рассказал и.о. главы Дербентского района Фуад Шихиев.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Владимир Васильев предложил увеличить квоту возвращаемых на родину граждан Азербайджана до 360 человек за один раз.

«Каждые две недели по определенной азербайджанской квоте из Дагестана вывозят от 120 до 130 их граждан. Из-за этого люди, находящиеся в пункте временного размещения и палаточном лагере, начали возмущаться. Потому что за этот период к границе стекается около 200 человек», — пояснил Шихиев.

Отмечается, что во вторник, 16 июня, специальными рейсами на родину вернутся 155 азербайджанцев.