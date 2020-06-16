Ранее парламент удовлетворил ходатайство прокурора о лишении Царукяна депутатской неприкосновенности.
«Оставаясь на свободе и используя свои личные связи и финансовые ресурсы, Царукян может создавать препятствия ходу дела, влиять на фигурантов дела. Исходя из этого ходатайствую дать согласие на лишение свободы Царукяна, выбрав в его отношении меру пресечения в виде ареста», — заявил Давтян.
По словам спикера парламента Арарата Мирзояна, обсуждение этого вопроса отложено и продолжится вечером.
Прокуратура подозревает лидера «Процветающей Армении» Гагика Царукяна в соучастии в даче взятки избирателям во время парламентских выборов в 2017 году.
Царукян, в свою очередь, обвиняет власть в политических преследованиях. Утром вторника, 16 июня, его сторонники собрались на акцию протеста у здания парламента.