Генпрокурор Армении Артур Давтян ходатайствует об аресте лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Об этом во вторник, 16 июня, сообщило агентство РИА Новости

Ранее парламент удовлетворил ходатайство прокурора о лишении Царукяна депутатской неприкосновенности.

«Оставаясь на свободе и используя свои личные связи и финансовые ресурсы, Царукян может создавать препятствия ходу дела, влиять на фигурантов дела. Исходя из этого ходатайствую дать согласие на лишение свободы Царукяна, выбрав в его отношении меру пресечения в виде ареста», — заявил Давтян.

О протестах в Армении: Царукян сотрудничает с Лукашенко, но это ему не поможет, — политолог Искандарян © Sputnik /Asatur Yesayants Арарата Мирзояна, обсуждение этого вопроса отложено и продолжится вечером.

Прокуратура подозревает лидера «Процветающей Армении» Гагика Царукяна в соучастии в даче взятки избирателям во время парламентских выборов в 2017 году.

Царукян, в свою очередь, обвиняет власть в политических преследованиях. Утром вторника, 16 июня, его сторонники собрались на акцию протеста у здания парламента.