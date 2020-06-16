Парламент Армении лишил депутатской неприкосновенности лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Об этом во вторник, 16 июня, сообщило агентство «Интерфакс»

Прокуратура подозревает лидера «Процветающей Армении» Гагика Царукяна в соучастии в даче взятки избирателям во время парламентских выборов в 2017 году. Генпрокурор направил в парламент ходатайство о лишении его депутатской неприкосновенности.

О протестах в Армении: Царукян сотрудничает с Лукашенко, но это ему не поможет, — политолог Искандарян © Sputnik /Asatur Yesayants

Стоит отметить, что ранее Царукян заявлял о необходимости отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его правительства.

По данным агентства, в ходе тайного голосования за удовлетворение ходатайства генпрокурора проголосовали 87 депутатов. Две оппозиционные фракции в голосовании не участвовали — таким образом, за решение голосовала только правящая фракция «Мой шаг».