Прокуратура подозревает лидера «Процветающей Армении» Гагика Царукяна в соучастии в даче взятки избирателям во время парламентских выборов в 2017 году. Генпрокурор направил в парламент ходатайство о лишении его депутатской неприкосновенности.
Царукян, в свою очередь, обвиняет власть в политических преследованиях. Утром вторника, 16 июня, его сторонники собрались на акцию протеста у здания парламента.
Стоит отметить, что ранее Царукян заявлял о необходимости отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его правительства.
По данным агентства, в ходе тайного голосования за удовлетворение ходатайства генпрокурора проголосовали 87 депутатов. Две оппозиционные фракции в голосовании не участвовали — таким образом, за решение голосовала только правящая фракция «Мой шаг».