Правительство Украины предлагает Верховной Раде в очередной раз вернуться к вопросу ограничения импорта электрической энергии из Российской Федерации и Белоруссии до 2022 года. Об этом 16 июня сообщается на сайте украинского парламента

Неужели нам мало одного Чернобыля? Ветераны атомной энергетики срочно обратились к Зеленскому © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

В соответствии с проектом закона, после указанной даты весь объем энергии, импортированной из государств, которые не являются членами Энергосообщества, будет доступен для продажи исключительно на рынке «на сутки вперед» и на балансирующем рынке. В настоящее время ограничения относительно импортной электроэнергии действуют в отношении РФ, чей ресурс доступен для реализации только на «на сутки вперед». В свою очередь импорт из Белоруссии в настоящее время возможен как по двухсторонним договорам, так и на «на сутки вперед» и внутрисуточный рынок.