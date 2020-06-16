В частности, предлагается до 31 декабря 2021 года полностью запретить импорт из России и Белоруссии по двухсторонним договорам, на рынок «на сутки вперед», внутрисуточный, а также балансирующий рынки.
В соответствии с проектом закона, после указанной даты весь объем энергии, импортированной из государств, которые не являются членами Энергосообщества, будет доступен для продажи исключительно на рынке «на сутки вперед» и на балансирующем рынке. В настоящее время ограничения относительно импортной электроэнергии действуют в отношении РФ, чей ресурс доступен для реализации только на «на сутки вперед». В свою очередь импорт из Белоруссии в настоящее время возможен как по двухсторонним договорам, так и на «на сутки вперед» и внутрисуточный рынок.