Кабмин Украины планирует вынести в Верховную Раду вопрос усиления административной ответственности за нарушение масочного режима во время карантина. Об этом 16 июня сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба правительства

Просто посмотрите на улицу. Глава Минздрава объяснил скачок заболеваемости коронавирусом на Украине © Украина.ру По словам премьера, общественности нужно разъяснять вопросы относительно ношения масок и социальной дистанции, потому что украинцы воспринимают ослабление карантинных мероприятий как отмену карантина.