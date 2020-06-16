«Мы готовы пересмотреть вопрос ношения масок на улицах, но маски в помещениях еще долго будут актуальными. Поэтому мы планируем выносить на заседание правительства и в Верховную Раду вопрос усиления административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте», — сказал Шмыгаль.
По словам премьера, общественности нужно разъяснять вопросы относительно ношения масок и социальной дистанции, потому что украинцы воспринимают ослабление карантинных мероприятий как отмену карантина.