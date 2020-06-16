Новый статус Украины в НАТО не разблокировал проведение министерских встреч, а значит, Венгрия продолжает препятствовать сближению Украины с Альянсом. Об этом 16 июня на брифинге в Брюсселе заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает пресс-служба НАТО
«Мы работаем по разным направлениям с Украиной… Что касается министерских встреч в формате комиссии НАТО — Украина, вопрос еще не решен. Мы по-прежнему ищем пути», — добавил он.
По его словам, статус партнера с расширенными возможностями был предоставлен, поскольку Украина оказалась очень ценным партнером НАТО.
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