Новый статус Украины в НАТО не разблокировал проведение министерских встреч, а значит, Венгрия продолжает препятствовать сближению Украины с Альянсом. Об этом 16 июня на брифинге в Брюсселе заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает пресс-служба НАТО

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