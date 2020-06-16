Украина отказалась изменять закон об образовании ради компромиссов с Венгрией
Украина отказалась изменять закон об образовании ради компромиссов с Венгрией
© Facebook, Міністерство закордонних справ України
«Мы работаем по разным направлениям с Украиной… Что касается министерских встреч в формате комиссии НАТО — Украина, вопрос еще не решен. Мы по-прежнему ищем пути», — добавил он.

По его словам, статус партнера с расширенными возможностями был предоставлен, поскольку Украина оказалась очень ценным партнером НАТО.    