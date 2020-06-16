В Киеве полицейский забросил окурок в окно водителю, который с ним спорил. Об этом 16 июня сообщает «РБК-Украина»

В Киеве произошел инцидент между водителем и патрульным. Полицейский, остановивший авто, недолго думая забросил обратно в машину окурок, который выбросил парень из окна. Полная деградация. Сеть обсуждает шокирующий поступок мужчины в киевской подземке © Ukraina.ru

«Ну, хорошо, я выбросил бычок. Ну, можно мне сказать, выйди и подними. А сейчас если бы у меня в машине пожар был?» — спросил у патрульного водитель.

Полицейский ответил ему, что «сгорел бы, что же сделаешь, а как ты думал?»

Парень обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову, его заместителю Антону Геращенко, чтобы они научили своих подчиненных правилам этикета и уважительному отношению к гражданам Украины.