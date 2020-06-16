В частности, закроют спортивные залы и фитнес-центры, а также учреждения культуры.
«По итогам внеочередного заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решили: приостановить работу учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров», — говорится в сообщении.
Также будет приостановлена деятельность учреждений культуры, в том числе с приемом посетителей по решению собственника (органа управления), культурных мероприятий при условии пребывания не более одного человека на 5 кв метрах площади помещения, где проводится мероприятие.
Разрешается проведение религиозных мероприятий из расчета не более одного человека на 10 кв. м.