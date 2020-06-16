В Армении полиция задержала более сотни сторонников лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, которые пришли на акцию протеста у здания парламента. Об этом во вторник, 16 июня, сообщило издание Sputnik Армения

О протестах в Армении: Царукян сотрудничает с Лукашенко, но это ему не поможет, — политолог Искандарян © Sputnik /Asatur Yesayants Гагика Царукяна в соучастии в подкупе избирателей во время парламентских выборов в 2017 году. Генпрокурор направил в парламент ходатайство о лишении его депутатской неприкосновенности.

Царукян, в свою очередь, обвиняет власть в политических преследованиях. Утром вторника, 16 июня, его сторонники собрались на акцию протеста у здания парламента.

Отмечается, что в отделения уже доставлены 103 человека.

«Процветающая Армения» имеет вторую по численности фракцию в парламенте после правящего блока «Мой шаг».