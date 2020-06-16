Прокуратура подозревает лидера «Процветающей Армении» Гагика Царукяна в соучастии в подкупе избирателей во время парламентских выборов в 2017 году. Генпрокурор направил в парламент ходатайство о лишении его депутатской неприкосновенности.
Царукян, в свою очередь, обвиняет власть в политических преследованиях. Утром вторника, 16 июня, его сторонники собрались на акцию протеста у здания парламента.
Отмечается, что в отделения уже доставлены 103 человека.
«Процветающая Армения» имеет вторую по численности фракцию в парламенте после правящего блока «Мой шаг».