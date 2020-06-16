Ранее генпрокурор Артур Давтян представил ходатайство о лишении лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна депутатской неприкосновенности с целью привлечь к ответственности по делу о взятках избирателям. Царукян, в свою очередь, обвиняет власть в политических преследованиях.
Энфиаджян в парламенте развернул плакат с надписью: «Нас не заставят замолчать». По словам депутата, фракция не намерена молчать о происходящем, ведь власть перешла границы дозволенного.
«Это сфабрикованное дело. С его помощью вы пытаетесь заставить вторую по величине фракцию замолчать. Не выйдет», — заявил депутат.
«Процветающая Армения» имеет вторую по численности фракцию в парламенте после правящего блока «Мой шаг». В 2018 году, во время «бархатной революции» партия Царукяна встала на сторону тогдашнего лидера протестов, нынешнего премьер-министра Никола Пашиняна, но позже объявила себя оппозицией.