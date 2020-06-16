Вице-спикер парламента от оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Ваге Энфиаджян устроил пикет у трибуны перед своим выступлением. Об этом во вторник, 16 июня, сообщило издание Sputnik Армения

Ранее генпрокурор Артур Давтян представил ходатайство о лишении лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна депутатской неприкосновенности с целью привлечь к ответственности по делу о взятках избирателям. Царукян, в свою очередь, обвиняет власть в политических преследованиях.

О протестах в Армении: Царукян сотрудничает с Лукашенко, но это ему не поможет, — политолог Искандарян © Sputnik /Asatur Yesayants развернул плакат с надписью: «Нас не заставят замолчать». По словам депутата, фракция не намерена молчать о происходящем, ведь власть перешла границы дозволенного.

«Это сфабрикованное дело. С его помощью вы пытаетесь заставить вторую по величине фракцию замолчать. Не выйдет», — заявил депутат.

«Процветающая Армения» имеет вторую по численности фракцию в парламенте после правящего блока «Мой шаг». В 2018 году, во время «бархатной революции» партия Царукяна встала на сторону тогдашнего лидера протестов, нынешнего премьер-министра Никола Пашиняна, но позже объявила себя оппозицией.