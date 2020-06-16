Адвокат Владислава Мангера, который подозревается в заказе нападения на херсонскую активистку Екатерины Гандзюк, считает, что его сегодняшнее задержание - это пиар-акция Офиса генпрокурора для того, чтоб успокоить радикалов после вчерашнего суда по Сергею Стерненко. Об этом 16 июня в комментарии «Стране» заявил адвокат Дмитрий Ильченко

По его мнению, никаких реальных последствий для судебного процесса это иметь не будет. Мангер обвинил в убийстве Гандзюк генерала СБУ © Facebook, Хто замовив Катю Гандзюк?

Адвокат подтвердил, что сегодня утром силами спецподразделения СБУ был задержан Мангер. Он находился в реанимационном отделении Херсонского областного кардиологического диспансера. Там ему проводили диагностическую процедуру с оперативным вмешательством по снижению зашкаливающего давления.

«Владислава Мангера задержали вопреки позиции его лечащего врача и самого Мангера, о невозможности его транспортировки по медицинским показаниям. Следственный судья вынес постановление о задержании Мангера вопреки тому, что по действующему законодательству транспортировать людей, находящихся в больнице запрещено», — рассказал Ильченко.

Также, по его словам, судья сослалась на показания врача скорой помощи из Одессы, который прочитал справку по Мангеру и сказал, что он как врач скорой помощи считает, что на специальном транспорте Мангера можно довести в Киев.

При этом, по словам адвоката, судья не указала время заседания, хотя обязана была это сделать. Также он заявил, что защите Мангера пока непонятно, каким образом сейчас будут действовать конвоиры. Мангер не арестован. Защита готовит обращение в Европейский суд по правам человека с позицией, что подобные действия являются грубейшим нарушением международных обязательств Украины в отношении прав человека.