Женщина-полицейский избила девушку в отделении в Закарпатской области. Об этом рассказала пострадавшая, разместив видео в YouTube 15 июня

Она рассказала, что инцидент произошел в Межигорском отделении полиции в ночь с 13 июня на 14 июня. Девушка по имени Валерия рассказала, что она с подругами отдыхала в пгт Межгорье на аллее. К ним подошли молодые люди и вели себя агрессивно. После чего девушки вызвали полицию.

Как утверждает Валерия, ее и еще одного из парней отвезли в участок для разбирательств. Там, по словам девушки, женщина-полицейская издевалась над ней, в то время как ее коллеги-мужчины просто наблюдали и смеялись. Слышали все, но никто не помог. Изнасилованная полицейскими украинка рассказала шокирующие детали пыток в участке © CC0, Pixabay

«Она начала обзывать сиротой. Она сказала — "Я должна из-за тебя вставать, не высыпаться"… Она вскочила на меня, поцарапала меня, ударила по лицу, толкнула в стену, начала меня бить. Я держала ее руки, чтобы она меня не била. Но она начала меня пинать в живот», — рассказала Валерия и добавила, что после инцидента ей пришлось колоть успокоительные, так как у нее есть проблемы со здоровьем.

Пострадавшая говорит, что снова обратилась в полицию, где с нее сняли побои. В Главном управлении полиции Закарпатской области сообщили, что начали служебное расследование по инциденту.