СБУ пришла с обысками в «Электротяжмаш», который в обход санкций якобы поставлял продукцию российскому заводу. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области

Правоохранители расследуют уголовное производство по факту растраты в крупных размерах имущества госпредприятия «Завод "Электротяжмаш"», из которого в обход санкций поставляли в Брянский машиностроительный завод. Выгодны ли Украине антироссийские санкции? Ищенко отвечает на вопросы зрителей © Скриншот из видео Украина.ру

«В ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2019-2020 гг. должностными лицами предприятия при отсутствии контроля за обеспечением доходности со стороны его руководителя заключены ряд заведомо убыточных сделок», — говорится в сообщении.

Под видом договорных отношений с английской фирмой поставка агрегатов и запчастей для тепловозов в обход санкций происходила напрямую с ГП «Завод "Электротяжмаш"» до Брянского машиностроительного завода. Все расчеты проводились в российских рублях.

Отмечается, что продукция реализовывалась по цене, значительно ниже фактической себестоимости.