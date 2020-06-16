Правоохранители расследуют уголовное производство по факту растраты в крупных размерах имущества госпредприятия «Завод "Электротяжмаш"», из которого в обход санкций поставляли в Брянский машиностроительный завод.
«В ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2019-2020 гг. должностными лицами предприятия при отсутствии контроля за обеспечением доходности со стороны его руководителя заключены ряд заведомо убыточных сделок», — говорится в сообщении.
Под видом договорных отношений с английской фирмой поставка агрегатов и запчастей для тепловозов в обход санкций происходила напрямую с ГП «Завод "Электротяжмаш"» до Брянского машиностроительного завода. Все расчеты проводились в российских рублях.
Отмечается, что продукция реализовывалась по цене, значительно ниже фактической себестоимости.