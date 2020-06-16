Прокуратура подозревает лидера «Процветающей Армении» Гагика Царукяна в соучастии в даче взятки избирателям во время парламентских выборов в 2017 году. Генпрокурор направил в парламент ходатайство о лишении его депутатской неприкосновенности.
Царукян, в свою очередь, обвиняет власть в политических преследованиях. Утром вторника, 16 июня, его сторонники собрались на акцию протеста у здания парламента.
«Сейчас я направляюсь в Службу национальной безопасности, там какие-то новые дела, кажется, из этого дела ничего не выходит», — заявил Царукян.
Он также подчеркнул, что у правоохранителей нет никаких доказательств его вины. Политик считает, что преследования начались после его критики в адрес властей.
Царукян отметил, что провалы властей в борьбе с коронавирусом, а также в экономической сфере и внешней политике, очевидны, а стране через три месяца грозит голод.