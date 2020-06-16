Аэропорт Афин может не впустить на территорию Греции украинцев и граждан других стран, не входящих в ЕС и Шенгенскую зону, несмотря на предыдущие сообщения из Греции о возможности въезда со сдачей теста на коронавирус и недельным карантином. Об этом 16 июня сообщает «Европейская правда»

«Для всех неграждан ЕС действует временный запрет на въезд, применяемый до 29 июня 2020 года, как анонсировано Службой гражданской авиации Греции», — говорится в сообщении. МАУ открыла продажи на первые регулярные рейсы за границу, а аэропорт «Киев» отменил все рейсы на ближайшее время © пресс-служба Министерства инфраструктуры

Отмечается, что въезд для граждан третьих стран на территорию Греции остается закрытым до 29 июня, кроме некоторых исключений — вопреки предварительным уведомлениям об открытии аэропортов в Афинах и Салониках для граждан ЕС и граждан третьих стран.

Исключениями являются члены семей граждан стран ЕС, граждане стран Шенгенской зоны и их семьи, медики и исследователи в сфере здравоохранения, сотрудничающие с органами здравоохранения Греции, граждане третьих стран, имеющие длительный вид на жительство или визу страны ЕС или Шенгенской зоны, члены правительств третьих стран, дипломаты, персонал международных организаций, военные и сотрудники гуманитарных миссий, прибывающие в рамках выполнения обязанностей, пассажиры, путешествующие транзитом, и экипажи самолетов.

Также ограничения не распространяются на граждан третьих стран, прибывающих по срочным семейным и рабочим вопросам, если они получили соответствующее разрешение от представительств Греции. Из этого сообщения следует, что граждане Украины не могут попасть в Грецию авиарейсами, если не входят в категории-исключения.