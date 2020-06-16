«… Слава богу, и нефти хватает в мире — бери, не хочу. И цены приемлемые. И природного газа хватает уже, идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ. И альтернатива есть, можно ее найти», — заявил Лукашенко.
Споры по поводу цен на газ между Минском и Москвой ведутся не один год. Сначала президент Белоруссии Александр Лукашенко требовал, чтобы им, как партнерам по Союзному государству, отпускали топливо по внутрироссийским тарифам. Затем устроил скандал из-за того, что в год 75-летия Победы над гитлеровской Германией Белоруссия платит за газ дороже, чем немцы.
При этом на предложение российского лидера Владимира Путина по формированию единого энергетического рынка в рамках ЕАЭС Лукашенко не согласился.