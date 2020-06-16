Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно природного газа, и республика способна найти альтернативу поставкам сырья из России. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Гродненску область, передает БелТА во вторник, 16 июня

«… Слава богу, и нефти хватает в мире — бери, не хочу. И цены приемлемые. И природного газа хватает уже, идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ. И альтернатива есть, можно ее найти», — заявил Лукашенко.

Лукашенко сказал, сколько должен стоить российский газ для Белоруссии © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко требовал, чтобы им, как партнерам по Союзному государству, отпускали топливо по внутрироссийским тарифам. Затем устроил скандал из-за того, что в год 75-летия Победы над гитлеровской Германией Белоруссия платит за газ дороже, чем немцы.

При этом на предложение российского лидера Владимира Путина по формированию единого энергетического рынка в рамках ЕАЭС Лукашенко не согласился.