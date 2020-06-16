Украинский боксер Иван Редкач получил приглашение принять участие в выходящем на YouTube шоу российского видеоблогера Амирана Сардарова «Каменные лица» в рамках проекта «Битва за хайп», которое еще называют чемпионатом по пощечинам. Спортсмен решил поделиться этой информацией со своими подписчиками в Instagram 16 июня и попросил у них совета

«Я жил, как собака». Украинский боксер рассказал, как его «кинул» американский менеджер © Facebook, Ivan El Terribel Redkach | Facebook, Ivan El Terribel Redkach | Перейти в фотобанк Эдвард Бил.

«Призовой фонд 1000$. Как думаете, вы меня увидите 23-го числа на шоу? Ваши комментарии?», — написал боксер.

Свой формат «Каменные лица» позаимствовали у популярных в ряде стран поединков, суть которых заключается в том, чтобы нанести оппоненту удар открытой ладонь по щеке и в идеале свалить его с ног.

В настоящий момент Деркачу 34 года. Он является уроженцем города Шостка Сумской области. В своем последнем бою на профессиональном ринге он потерпел поражение от представителя США Дэнни Гарсии по решению судей.