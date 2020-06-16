Деркач сообщил, что на шоу его лично позвал Сардаров и другой организатор поединков, еще один блогер Эдвард Бил.
«Призовой фонд 1000$. Как думаете, вы меня увидите 23-го числа на шоу? Ваши комментарии?», — написал боксер.
Свой формат «Каменные лица» позаимствовали у популярных в ряде стран поединков, суть которых заключается в том, чтобы нанести оппоненту удар открытой ладонь по щеке и в идеале свалить его с ног.
В настоящий момент Деркачу 34 года. Он является уроженцем города Шостка Сумской области. В своем последнем бою на профессиональном ринге он потерпел поражение от представителя США Дэнни Гарсии по решению судей.