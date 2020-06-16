Нацполиция за полгода выявила в Одесской области больше всего случаев, связанных с проституцией. Об этом 15 июня сообщили в департаменте по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Национальной полиции Украины в ответ на запрос УНН

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