«Так, за 5 месяцев этого года больше всего выявлено лиц, совершивших административные правонарушения по статье 181-1 КУоАП "Занятие проституцией", в Одесской области — 76. За ней следует Херсонская область — 59 человек, в Днепропетровской области — 39 человек, в Винницкой области — 31 человек. Дальше — Киев с 30 лицами», — говорится в сообщении.
Всего в Одесской области зафиксировано 176 административных правонарушений, в Херсонской — 77, в Днепропетровской области — 47.
За этот период меньше всего лиц, занимавшихся проституцией, обнаружили в Житомирской области — 1. В Донецкой и Кировоградской областях — по 2, в Закарпатской области — 3.