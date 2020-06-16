Ранее юмористы студии «Дизель Шоу» опубликовали видео, в котором сравнили две сценки — свою за 2015 год и номер «Квартала» за 2020-й. В обеих прозвучали похожие шутки.
«Хорошую шутку можно придумать один раз, а украсть несколько», — указали под роликом авторы поста.
Гагарин в комментариях к посту «Дизель Шоу» написал, что его команда подсмотрела шутку в книге 2013 года, и попросил коллег по цеху «не накручивать себя».
«Квартал 95», в котором до своего избрания президентом выступал Владимир Зеленский, и «Дизель Шоу» — главные юмористические проекты Украины, созданные бывшими игроками в КВН.