Руководитель авторской группы студии «Квартал 95» Артем Гагарин ответил коллегам из «Дизель Шоу» на обвинения в плагиате. Об этом 16 июня он написал в Facebook

«Воруют не только из Госрезерва»: авторы «Дизель-шоу» обвинили «Квартал-95» в плагиате © скриншот видео Студия Квартал 95 Online

«Хорошую шутку можно придумать один раз, а украсть несколько», — указали под роликом авторы поста.

Гагарин в комментариях к посту «Дизель Шоу» написал, что его команда подсмотрела шутку в книге 2013 года, и попросил коллег по цеху «не накручивать себя».

«Квартал 95», в котором до своего избрания президентом выступал Владимир Зеленский, и «Дизель Шоу» — главные юмористические проекты Украины, созданные бывшими игроками в КВН.