«Воруют не только из Госрезерва»: авторы «Дизель-шоу» обвинили «Квартал-95» в плагиате
«Воруют не только из Госрезерва»: авторы «Дизель-шоу» обвинили «Квартал-95» в плагиате
© скриншот видео Студия Квартал 95 Online
Ранее юмористы студии «Дизель Шоу» опубликовали видео, в котором сравнили две сценки — свою за 2015 год и номер «Квартала» за 2020-й. В обеих прозвучали похожие шутки. 

«Хорошую шутку можно придумать один раз, а украсть несколько», — указали под роликом авторы поста.

Гагарин в комментариях к посту «Дизель Шоу» написал, что его команда подсмотрела шутку в книге 2013 года, и попросил коллег по цеху «не накручивать себя».    

«Квартал 95», в котором до своего избрания президентом выступал Владимир Зеленский, и «Дизель Шоу» — главные юмористические проекты Украины, созданные бывшими игроками в КВН.  