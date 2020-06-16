В Белоруссии снова задержали представителей команд оппонентов президента Александра Лукашенко — члена инициативной группы по сбору подписей претендента на пост главы государства Виктора Бабарико и пресс-секретаря инициативной группы претендента в президенты Светланы Тихановской. Об этом накануне сообщил портал tyt.by

Светлану Купрееву из команды Бабарико задержали 11 июня в собственной квартире, где также провели обыск. Женщина находится в СИЗО Комитета государственной безопасномти (КГБ). Адвоката к ней не пускают под предлогом угрозы распространения коронавируса.

Отмечается, что ее уже допросили, но не выпустили из СИЗО, что может означать, что для нее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Выборы в Белоруссии. Почему Киеву выгоден Лукашенко © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Пресс-секретаря инициативной группы претендента в президенты Светланы Тихановской Александра Кабанова задержали в Бресте после визита в поликлинику, куда его вызвали по телефону. Мужчина не участвовал в акциях, так как находился в больнице из-за коронавируса, а затем на самоизоляции.

О причинах задержания Кабанова не сообщается.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Действующий глава государства Александр Лукашенко планирует баллотироваться на шестой срок.