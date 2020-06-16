Светлану Купрееву из команды Бабарико задержали 11 июня в собственной квартире, где также провели обыск. Женщина находится в СИЗО Комитета государственной безопасномти (КГБ). Адвоката к ней не пускают под предлогом угрозы распространения коронавируса.
Отмечается, что ее уже допросили, но не выпустили из СИЗО, что может означать, что для нее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В штабе Бабарико подчеркнули, что Купреева не имеет никакого отношения к «Белгазпромбанку», в отношении которого проводится расследование, но при этом является координатором по одному из районов Минска в инициативной группе кандидата в президенты.
Пресс-секретаря инициативной группы претендента в президенты Светланы Тихановской Александра Кабанова задержали в Бресте после визита в поликлинику, куда его вызвали по телефону. Мужчина не участвовал в акциях, так как находился в больнице из-за коронавируса, а затем на самоизоляции.
О причинах задержания Кабанова не сообщается.
Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Действующий глава государства Александр Лукашенко планирует баллотироваться на шестой срок.