«Только звонила секретарь судьи Мелешак относительно рассмотрения ходатайства об изменении адреса домашнего ареста. Заседание назначено на 10:00. То есть через 50 минут после сообщения мне о заседании. Я просто физически не успею туда доехать. Это невозможно, учитывая еще и то, что мне нельзя передвигаться без охраны», — написал он.
Стерненко добавил, что не поедет в суд и поэтому не зовет туда неравнодушных украинцев. По его словам, сейчас у суда дежурят его адвокаты.
*Деятельность организации запрещена в РФ