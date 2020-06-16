Бывший лидер одесской ячейки «Правого сектора»* и подозреваемый в убийстве человека в 2018 году Сергей Стерненко, которого 15 июня суд отправил под круглосуточный домашний арест, заявил, что рассмотрение ходатайства об изменении адреса домашнего ареста назначили на 10:00 16 июня, но он не поедет в суд. Об этом он написал в своем Telegram-канале

Провокации и Led Zeppelin. Суд по делу Стерненко превратили в фарс © Facebook, Іван Вербицький Стерненко добавил, что не поедет в суд и поэтому не зовет туда неравнодушных украинцев. По его словам, сейчас у суда дежурят его адвокаты. *Деятельность организации запрещена в РФ