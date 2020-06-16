На Украине с начала эпидемии зафиксировано 32 476 случаев коронавируса, 912 летальных, 14 528 пациентов выздоровели. Об этом 16 июня сообщает Минздрав Украины в Telegram

Просто посмотрите на улицу. Глава Минздрава объяснил скачок заболеваемости коронавирусом на Украине © Украина.ру

Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области — 4013 человек. Киев по числу заболевших находится на втором месте — 3985. Также более 3 тысяч зафиксировано во Львовской области. Более 2 тысяч болеют в Киевской, Полтавской и Ровенской областях. В других регионах заболевших около тысячи и меньше.

По состоянию на утро 16 июня в центральную лабораторию поступило 1388 обращений. Всего с начала 2020 года поступило 73 517 сообщений о подозрении на COVID-19