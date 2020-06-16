«Я не считаю, что это решение окажет влияние на различные виды сотрудничества с США, но по-прежнему мы будем находиться в тесном взаимодействии с США и укреплять силы сдерживания и реагирования японо-американского союза», — цитирует министра агентство.
В 2017 году в связи с пусками баллистических ракет Северной Кореей Япония приняла решение о размещении на своей территории двух американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore.
Они должны были быть развернуты в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе до 2023 года. Каждая установка обошлась бы Японии в 100 млрд иен (около $900 млн).
Россия неоднократно высказывала свою озабоченность этим решением. Япония утверждала, что эта мера не направлена против России, а должна обеспечить безопасность Японии перед лицом опасности, якобы исходящей от КНДР.
Однако 16 июня министр обороны Японии Таро Коно заявил о прекращении процесса по размещению наземной системы ПРО.
По его словам, установка Aegis Ashore без создания опасности для жилых районов потребует слишком больших финансовых затрат и времени.