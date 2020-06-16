Решение Токио об отказе от размещения наземной системы противоракетной обороны ПРО Aegis Ashore не повлияет на отношения Японии и США, сказал министр иностранных дел Страны восходящего солнца Тосимицу Мотэги на заседании комитета по обеспечению безопасности, пишет РИА Новости 16 июня

«Я не считаю, что это решение окажет влияние на различные виды сотрудничества с США, но по-прежнему мы будем находиться в тесном взаимодействии с США и укреплять силы сдерживания и реагирования японо-американского союза», — цитирует министра агентство.

Политолог Серенко: России нужно вернуться к идее создания геополитического альянса с Германией и Японией © предоставлено Андреем Серенко

Они должны были быть развернуты в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе до 2023 года. Каждая установка обошлась бы Японии в 100 млрд иен (около $900 млн).

Россия неоднократно высказывала свою озабоченность этим решением. Япония утверждала, что эта мера не направлена против России, а должна обеспечить безопасность Японии перед лицом опасности, якобы исходящей от КНДР.

Однако 16 июня министр обороны Японии Таро Коно заявил о прекращении процесса по размещению наземной системы ПРО.

По его словам, установка Aegis Ashore без создания опасности для жилых районов потребует слишком больших финансовых затрат и времени.