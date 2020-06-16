Отмечается, что в настоящее время уже задержаны 10 человек. Здание парламента оцеплено полицией, стянута техника, к месту подходят все новые сторонники Царукяна, несмотря на запрет массовых мероприятий в связи с COVID-19.
Ранее руководитель второй по численности политсилы в парламенте Армении Гагик Царукян заявил о необходимости отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства.
Вскоре против Царукяна было возбуждено уголовное дело о незаконном игорном бизнесе, ущерб государству оценили примерно в $60 млн. Также Служба национальной безопасности Армении сообщила о многочисленных случаях взяточничества в рядах «процветающей Армении» во время парламентских выборов в 2017 году.
Сам Царукян уверен, что дело в отношении него возбудили по политическим мотивам.