Полицейские начали задерживать сторонников лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, которые собрались у здания армянского паламента. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил «Интерфакс»

От бунтаря до лидера нации: Никол Пашинян выиграл парламентские выборы в Армении © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк задержаны 10 человек. Здание парламента оцеплено полицией, стянута техника, к месту подходят все новые сторонники Царукяна, несмотря на запрет массовых мероприятий в связи с COVID-19.

Ранее руководитель второй по численности политсилы в парламенте Армении Гагик Царукян заявил о необходимости отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства.

Вскоре против Царукяна было возбуждено уголовное дело о незаконном игорном бизнесе, ущерб государству оценили примерно в $60 млн. Также Служба национальной безопасности Армении сообщила о многочисленных случаях взяточничества в рядах «процветающей Армении» во время парламентских выборов в 2017 году.

Сам Царукян уверен, что дело в отношении него возбудили по политическим мотивам.