Дональд Трамп может быть свергнут своими же соратниками по Республиканской партии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков

«Если в августе Республиканская партия заблокирует выдвижение Трампа кандидатом в президенты и выдвинет кого-то другого, например Майкла Пенса, который занимает пост вице-президента у Трампа, но на самом деле предатель. Он спит и видит, чтобы именно его, а не Трампа выдвинули кандидатом в президенты», — объяснил собеседник издания.

Сергей Марков: Россия должна быть готова к тому, что США уйдут из Украины © РИА Новости, Нина Зотина Сергея Маркова, в США в массовых выступлениях участвуют две группировки. Одна — Демократическая партия, связанная с истеблишментом, а другая — так называемое «глубинное государство», связанное со спецслужбами и бюрократией. Они сейчас пытаются совершить государственный переворот и свергнуть Дональда Трампа.

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