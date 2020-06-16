Заместитель руководителя делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Александр Мережко заявил, что Минские соглашения не налагают на Украину никаких обязательств. Об этом рассказал представитель России в ТКГ Борис Грызлов, передает ИА REGNUM в понедельник, 15 июня

«Сегодня Александр Мережко, заместитель руководителя делегации Украины в Контактной группе, заявил, что Комплекс мер (по выполнению Минских соглашений) носит рекомендательный характер и не налагает на Украину никаких обязательств. Подобного рода заявление в переговорном процессе было сделано впервые», — сказал Грызлов.

Транзит - в Париж через Берлин. Как Киев хоронит Минские соглашения © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

В понедельник, 15 июня, состоялась внеплановая встреча Контактной группы в режиме видеоконференции. На предыдущей встрече украинская сторона прекратила обсуждение и отключилась, ссылаясь на технический сбой. В этот раз сторонам — Киеву и Донбассу — была дана возможность завершить обсуждение.