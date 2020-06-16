«Сегодня Александр Мережко, заместитель руководителя делегации Украины в Контактной группе, заявил, что Комплекс мер (по выполнению Минских соглашений) носит рекомендательный характер и не налагает на Украину никаких обязательств. Подобного рода заявление в переговорном процессе было сделано впервые», — сказал Грызлов.
Он также отметил, что Украина снова пытается саботировать переговорный процесс, и если заявление является официальной позицией Киева — то это прямой путь к «замораживанию» конфликта.
В понедельник, 15 июня, состоялась внеплановая встреча Контактной группы в режиме видеоконференции. На предыдущей встрече украинская сторона прекратила обсуждение и отключилась, ссылаясь на технический сбой. В этот раз сторонам — Киеву и Донбассу — была дана возможность завершить обсуждение.