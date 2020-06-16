Радикал Сергей Стерненко, отправленный Шевченковским судом под домашний арест, и его сторонники ночью протестовали у дома генерального прокурора Ирины Венедиктовой, Офиса президента и дома главы государства Владимира Зеленского. Об этом накануне вечером сообщило издание «Страна»

Стерненко подозревают в умышленном убийстве и незаконном хранении оружия. До 15 августа он должен находиться под круглосуточным домашним арестом по месту прописки в Одессе. Националист заявил, что прописан на военном объекте, где когда-то служил его отец и сейчас не имеет туда доступа. Он потребовал изменить ему место отбывания домашнего ареста с Одессы на Киев.

Провокации и Led Zeppelin. Суд по делу Стерненко превратили в фарс © Facebook, Іван Вербицький собралось около 100-150 человек. Протестующие кричали: «Киев, вставай», «Аваков черт», «Венедиктова курва».

Через какое-то время толпа отправилась к дому Владимира Зеленского. Проходя мимо Офиса президента сторонники Стерненко также скандировали кричалки.

По данным СМИ, дойдя до дома Зеленского, Стерненко решил позвонить президенту, но тот не ответил.

«Ну да, я не Путин, мне можно не отвечать», — разочарованно сказал националист.

После неудавшегося звонка Стерненко произнес речь о своем уголовном деле и решении суда, а затем толпа снова принялась скандировать «Зеля геть!» и «Зеля тикай!» О том, в котором часу завершилась акция не сообщается.