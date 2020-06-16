«Ясно, что это адресовано и странам так называемого восточного фланга НАТО, которые радостно у наших границ размещают на своей территории американское вооружение. Они, мне кажется, должны немножко теперь почесать затылки. Надо, наконец, понять, что ответный удар будет неотвратим, и он будет ядерным», — пояснил военный эксперт.
По его мнению, в этом документе также содержится прямой намек США о том, что в связи с их решением выйти из Договора СНВ-3 Москва считает их угрозой.
Мураховский также положительно оценил этот документ потому, что подобные сведения раньше излагались по большей части в документах под грифом секретности, а теперь они находятся в открытом доступе.