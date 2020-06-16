Новый документ об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания адресован в том числе странам восточного фланга НАТО, которые размещают на своей территории американское вооружение. Об этом рассказал главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в недавнем комментарии «МК»

Коротченко назвал обстоятельства, при которых Россия применит ядерное оружие © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

По его мнению, в этом документе также содержится прямой намек США о том, что в связи с их решением выйти из Договора СНВ-3 Москва считает их угрозой.

Мураховский также положительно оценил этот документ потому, что подобные сведения раньше излагались по большей части в документах под грифом секретности, а теперь они находятся в открытом доступе.