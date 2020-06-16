«Мы с Белоруссией находимся в формате Союзного государства, и все, что происходит в Белоруссии, касается нас самым непосредственным образом. Но эта реакция будет, безусловно, очень вежливой, без попыток вмешательства во внутренние дела», — уточнил эксперт.
Политолог отметил, что западные институты в лице официальных представителей будут подталкивать Лукашенко к тому, чтобы он не подавлял проявления оппозиционных чувств, но на большее Запада вряд ли хватит.
Для того чтобы в Белоруссии реализовался украинский сценарий, подчеркнул Мухин, необходимы олигархи и сильные политические оппоненты Александра Лукашенко, а их в Белоруссии нет.