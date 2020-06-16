Реакция на выборы в Белоруссии со стороны Москвы обязательно последует, но она будет сдержанной и без попыток вмешаться в дела суверенного государства. Об этом рассказал директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью изданию Украина.ру

Алексей Мухин: Запад использует Лукашенко для прыжка на Россию © РИА Новости, Владимир Трефилов

Политолог отметил, что западные институты в лице официальных представителей будут подталкивать Лукашенко к тому, чтобы он не подавлял проявления оппозиционных чувств, но на большее Запада вряд ли хватит.

Для того чтобы в Белоруссии реализовался украинский сценарий, подчеркнул Мухин, необходимы олигархи и сильные политические оппоненты Александра Лукашенко, а их в Белоруссии нет.