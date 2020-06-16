«Если посмотреть в перспективе пяти или десяти лет, то сегодня относительная и абсолютная сила России во всех аспектах и ее влияние больше. И тенденция продолжается, особенно на фоне ослабления США и стран Западной Европы и координации между ними», — указал эксперт.
Кедми отметил, что ситуация с коронавирусом показала слабость и неадекватность властей в США и в Западной Европе, а также их неспособность успешно и вовремя решать серьезные государственные задачи.
Массовые беспорядки в США рано или поздно утихнут, но авторитет государства, который и так размыт в этой стране, станет еще ниже, заключил собеседник издания.