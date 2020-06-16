На фоне ослабления США и стран Западной Европы влияние России на геополитической арене будет только возрастать. Об этом рассказал израильский военно-политический аналитик Яков Кедми в интервью изданию Украина.ру

Яков Кедми: Пандемия показала неадекватность властей США и Западной Европы © commons.wikimedia.org, Mark Nakoykher

Кедми отметил, что ситуация с коронавирусом показала слабость и неадекватность властей в США и в Западной Европе, а также их неспособность успешно и вовремя решать серьезные государственные задачи.

Массовые беспорядки в США рано или поздно утихнут, но авторитет государства, который и так размыт в этой стране, станет еще ниже, заключил собеседник издания.