На сегодняшний момент в этой стране зафиксировано около 870 тыс. случаев заражения COVID-19, из которых более 43 тыс. оказались летальными, а более 453 тыс. человек выздоровели. Население страны составляет более 210 млн человек.
«Номер один — это Бразилия. Там высочайший уровень заболеваемости, смертности, явные ошибки президента Болсонару. Дело вообще может дойти до его свержения в результате коронавируса», — пояснил эксперт.
Также, по его мнению, с пандемией плохо справилась Великобритания, руководство которой сначала не ввело карантин, по шведскому сценарию, а потом приняло жесткие меры только при увеличении смертности.
Марков отметил, что большие потери пандемия нанесла и Соединённым Штатам, которые принято считать образцом для всего мира, но чья система оказалась не готова к подобным вызовам.
Наконец, добавил политолог, в серьезном проигрыше оказались Испания и Италия, которые буквально показали всему миру, насколько тяжело их системы перенесли пандемию.