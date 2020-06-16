Страной, которая хуже всех справилась с пандемией и больше всего проиграла в этой ситуации, стала Бразилия. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: Россия должна быть готова к тому, что США уйдут из Украины © РИА Новости, Нина Зотина

«Номер один — это Бразилия. Там высочайший уровень заболеваемости, смертности, явные ошибки президента Болсонару. Дело вообще может дойти до его свержения в результате коронавируса», — пояснил эксперт.

Также, по его мнению, с пандемией плохо справилась Великобритания, руководство которой сначала не ввело карантин, по шведскому сценарию, а потом приняло жесткие меры только при увеличении смертности.

Марков отметил, что большие потери пандемия нанесла и Соединённым Штатам, которые принято считать образцом для всего мира, но чья система оказалась не готова к подобным вызовам.

Наконец, добавил политолог, в серьезном проигрыше оказались Испания и Италия, которые буквально показали всему миру, насколько тяжело их системы перенесли пандемию.