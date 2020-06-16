«Украинский вопрос для США давно уже отошел на периферию, просто никто не хочет уступать. Поэтому тут будет принята тактика умалчивания без активизации. Эта тема будет висеть достаточно долго, потому что размениваться не на что, а отступление может обернуться потерей лица», — пояснил эксперт.
Баширов также отметил, что если раньше авианосные ударные группы из США могли контролировать торговое взаимодействие в мире, то после появления у России и Китая современного оружия это преимущество сошло на нет.
При этом, по его мнению, политическая система Соединённых Штатов устроена так, что не президент правит, а определенные элитные группы, которые оказывают влияние на оба политических лагеря, поэтому России все равно, одержит ли победу Дональд Трамп или Джо Байден.