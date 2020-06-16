Для США тема украинского кризиса давно отошла на второй план, но они не хотят уступать, и решение этого вопроса еще долго не сдвинется с мертвой точки. Об этом рассказал политолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру

Политолог Баширов: Если Трамп не допустит ошибки, он справится с погромами в США © РИА Новости, Владимир Трефилов

Баширов также отметил, что если раньше авианосные ударные группы из США могли контролировать торговое взаимодействие в мире, то после появления у России и Китая современного оружия это преимущество сошло на нет.

При этом, по его мнению, политическая система Соединённых Штатов устроена так, что не президент правит, а определенные элитные группы, которые оказывают влияние на оба политических лагеря, поэтому России все равно, одержит ли победу Дональд Трамп или Джо Байден.