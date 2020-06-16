Перед правительством Дениса Шмыгаля даже не стоял вопрос о том, чтобы попытаться договориться с МВФ о реструктуризации долга Украины. Об этом рассказал политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру

Политолог Якубин: Кабмин Шмыгаля хотел получить кредит. Что будет с Украиной дальше, им не важно © Facebook, Алексей Якубин Игорь Уманский заявил, что страна проиграла по всем переговорным позициям.

Правительству Шмыгаля, считает эксперт, нужно было как можно быстрее принять программу от МВФ и других кредиторов, получить деньги и внести их в бюджет, не неся при этом ответственности за происходящее в стране.

«Они не будут дальше нести ответственность. Их задача была получить деньги и внести их в бюджет. Хотя это еще дискуссионный вопрос, насколько Киев действительно нуждался в этих деньгах в этом году», — считает Якубин.

В правительстве решили не обременять себя этими вопросами и согласиться на многие нюансы, лишь бы поскорее согласовать эту программу с МВФ, добавил политолог.

Хотя даже при их предшественниках эти программы не выполнялись, и Украина получала максимум один-два транша, заключил собеседник издания.