Ранее МВФ выделил Украине новый кредитный транш в 2,1 миллиарда долларов. Однако экс-министр финансов Игорь Уманский заявил, что страна проиграла по всем переговорным позициям.
Правительству Шмыгаля, считает эксперт, нужно было как можно быстрее принять программу от МВФ и других кредиторов, получить деньги и внести их в бюджет, не неся при этом ответственности за происходящее в стране.
«Они не будут дальше нести ответственность. Их задача была получить деньги и внести их в бюджет. Хотя это еще дискуссионный вопрос, насколько Киев действительно нуждался в этих деньгах в этом году», — считает Якубин.
В правительстве решили не обременять себя этими вопросами и согласиться на многие нюансы, лишь бы поскорее согласовать эту программу с МВФ, добавил политолог.
Хотя даже при их предшественниках эти программы не выполнялись, и Украина получала максимум один-два транша, заключил собеседник издания.