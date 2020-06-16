«Евросоюзу действительно нужна новая кровь. И эту новую кровь он может получить за счет внедрения в свою систему ярых прозападных и проевропейских государств, которые всеми своими фибрами готовы показать, что ради членства в Евросоюзе готовы сделать все что угодно. И такой страной могла бы быть Грузия», — указал эксперт.
Однако, по его словам, Грузия никогда не сможет заменить вышедшую из состава альянса Великобританию, потому что эта страна с 60 млн населения, с большим капиталом и реальными демократическими стандартами.
Сихарулидзе также отметил, что многие грузинские политики и эксперты сейчас предлагают попросить Европу рассматривать вопрос о членстве Украины в Евросоюзе отдельно от Грузии, потому что эта страна не смогла даже минимально побороть коррупцию и дискредитирует Грузию.