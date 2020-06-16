Евросоюз сегодня нуждается в обновлении, и это обновление он мог бы получить за счет внедрения в свою систему тех стран, которые искренне хотят стать частью этого объединения. Об этом рассказал грузинский политолог Арчил Сихарулидзе в интервью изданию Украина.ру

Политолог Сихарулидзе: В Грузии все чаще говорят о том, что Украина мешает ей идти в Европу © Sputnik / Vladimir Umikashvili

Однако, по его словам, Грузия никогда не сможет заменить вышедшую из состава альянса Великобританию, потому что эта страна с 60 млн населения, с большим капиталом и реальными демократическими стандартами.

Сихарулидзе также отметил, что многие грузинские политики и эксперты сейчас предлагают попросить Европу рассматривать вопрос о членстве Украины в Евросоюзе отдельно от Грузии, потому что эта страна не смогла даже минимально побороть коррупцию и дискредитирует Грузию.