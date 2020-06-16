«Да, она острее, чем предыдущая, 2015 года. Тут наложилось несколько факторов: это и вирус, и глобальный экономический кризис, который по нам тоже ударил. Но и в целом в мире нервозная обстановка. Поэтому этой ситуацией хотят воспользоваться силы, которые хотят здесь устроить какие-то радикальные действия или поменять власть», — указал эксперт.
Политолог также считает, что ничего сверхординарного в арестах более 30 белорусских оппозиционеров не было, и действия правоохранителей были осуществлены в рамках закона.
Дзермант добавил, что оппозиционный блогер Сергей Тихановский скоро потеряет остатки своей популярности, а его положительная оценка украинского Майдана и обещание устроить «партизанскую войну» оттолкнут аудиторию.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.