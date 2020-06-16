Текущая избирательная кампания в Белоруссии гораздо острее кампании 2015 года, и это объясняется сразу несколькими факторами. Об этом рассказал главный редактор сайта IMHOclub.by Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Политолог Дзермант: После слов белорусского блогера Тихановского о Майдане его перестанут считать нормальным человеком © Facebook, Алексей Дзермант

Политолог также считает, что ничего сверхординарного в арестах более 30 белорусских оппозиционеров не было, и действия правоохранителей были осуществлены в рамках закона.

Дзермант добавил, что оппозиционный блогер Сергей Тихановский скоро потеряет остатки своей популярности, а его положительная оценка украинского Майдана и обещание устроить «партизанскую войну» оттолкнут аудиторию.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.