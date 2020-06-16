Погребинский рассказал, что может привести Европейский союз к распаду
Погребинский рассказал, что может привести Европейский союз к распаду
© Владимир Трефилов
«Это вообще было совершенно понятно. Хотя бы потому, что он бы все равно не поехал. Зачем же… Зеленский человек нерешительный, слабый, он понимает, что это вызвало бы скандал здесь», — пояснил эксперт.

Погребинский также отметил, что получение Украиной статуса «партнера НАТО с расширенными возможностями» просто-напросто дает название тому, что уже произошло, так как Украина закрепила в своей конституции курс на вступление в НАТО и Евросоюз.

При этом, добавил политолог, это вряд ли изменит отношения Киева с Германией и Францией, которые не считают, что Украина должна стать членом Североатлантического альянса в среднесрочной перспективе.

 