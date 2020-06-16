«Это вообще было совершенно понятно. Хотя бы потому, что он бы все равно не поехал. Зачем же… Зеленский человек нерешительный, слабый, он понимает, что это вызвало бы скандал здесь», — пояснил эксперт.
Погребинский также отметил, что получение Украиной статуса «партнера НАТО с расширенными возможностями» просто-напросто дает название тому, что уже произошло, так как Украина закрепила в своей конституции курс на вступление в НАТО и Евросоюз.
При этом, добавил политолог, это вряд ли изменит отношения Киева с Германией и Францией, которые не считают, что Украина должна стать членом Североатлантического альянса в среднесрочной перспективе.