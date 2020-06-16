Даже если бы Россия позвала президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы 24 июня, он бы и сам на него не поехал. Об этом рассказал известный украинский политолог Михаил Погребинский в недавнем интервью «Комсомольской правде»

Погребинский рассказал, что может привести Европейский союз к распаду © Владимир Трефилов

Погребинский также отметил, что получение Украиной статуса «партнера НАТО с расширенными возможностями» просто-напросто дает название тому, что уже произошло, так как Украина закрепила в своей конституции курс на вступление в НАТО и Евросоюз.

При этом, добавил политолог, это вряд ли изменит отношения Киева с Германией и Францией, которые не считают, что Украина должна стать членом Североатлантического альянса в среднесрочной перспективе.