Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп заявил о намерении вывести часть американского военного контингента из Германии, большинство сил все равно останется на территории этой страны. Об этом рассказал политолог Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру

Политолог Рудяков: Трамп понимает, что не сможет добиться уступок от Путина © РИА Новости, Нина Зотина

По его словам, часть из этого контингента переводится в Польшу, и это будет означать фактическую оптимизацию и приближение к границам России, что давно было в планах и американского, и натовского руководства.

Однако, добавил Рудяков, это будет подано в русле предвыборной стратегии Трампа (и во время прошлой, и во время текущей кампании), чтобы возвращать домой производства и солдат и сокращать присутствие американских войск за пределами Америки.