«Это только на словах «вывести». Речь идет о том, чтобы вывести лишь 9,5 тыс. человек из 34,5 тыс. То есть значительная часть остается. Но из этих 9,5 тыс., думаю, что реально домой вернется 3, максимум 4 тысячи солдат. Да, это подается с большой помпой, но в реальности речь идет не о сокращении контингента, а об оптимизации и переброске американских войск туда-сюда», — пояснил эксперт.
По его словам, часть из этого контингента переводится в Польшу, и это будет означать фактическую оптимизацию и приближение к границам России, что давно было в планах и американского, и натовского руководства.
Однако, добавил Рудяков, это будет подано в русле предвыборной стратегии Трампа (и во время прошлой, и во время текущей кампании), чтобы возвращать домой производства и солдат и сокращать присутствие американских войск за пределами Америки.