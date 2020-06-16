Если победят представители Демократической партии и разного рода транснациональных кругов, интересы которых представляет Байден, уверен эксперт, то в следующие пять лет США будут очень агрессивно отрабатывать повестку в части вмешательства во внутренние дела суверенных государств, насильственного продвижения демократии в американском понимании.
По его словам, это негативно скажется на безопасности Белоруссии, России и других стран ЕАЭС и ОДКБ.
«Поэтому с точки зрения нашей интеграционной группировки выгоднее победа Трампа. Хотя я бы не стал его идеализировать, как это происходило в России в 2016 году, когда лидеры фракций в Госдуме распивали по этому поводу шампанское и говорили, что к власти в США пришел чуть ли не российский ставленник. Это не так», — указал Шпаковский.
Тем не менее, добавил политолог, подходы Трампа во внешней политике несколько больше отвечают белорусско-российским интересам, чем подходы Байдена.