Для Белоруссии и России выгоднее переизбрание президента США Дональда Трампа, поскольку у него нет таких интервенционалистских устремлений, в отличие от Демократической партии и Джо Байдена. Об этом рассказал белорусский политолог Александр Шпаковский в интервью изданию Украина.ру

Политолог Шпаковский: Москве и Минску нужно отнестись всерьез к военным приготовлениям в Польше © РИА Новости, Владимир Трефилов

По его словам, это негативно скажется на безопасности Белоруссии, России и других стран ЕАЭС и ОДКБ.

«Поэтому с точки зрения нашей интеграционной группировки выгоднее победа Трампа. Хотя я бы не стал его идеализировать, как это происходило в России в 2016 году, когда лидеры фракций в Госдуме распивали по этому поводу шампанское и говорили, что к власти в США пришел чуть ли не российский ставленник. Это не так», — указал Шпаковский.

Тем не менее, добавил политолог, подходы Трампа во внешней политике несколько больше отвечают белорусско-российским интересам, чем подходы Байдена.