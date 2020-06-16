Эксперт пояснил, что под видом беженцев и под лозунгами о толерантности в Европу направлялись и разного рода террористические элементы, которые вполне системно сотрудничают с американскими спецслужбами.
«Все эти "соросы", рассказав историю про нужность, целесообразность и толерантность в отношении беженцев, достаточно грамотно наводнили Европу нужными им людьми, которые превратят в конфликт любую попытку пробуждения национального сознания», — считает Кнырик.
Поэтому политолог пока не видит какой-то альтернативной глобализму идеологии, которая могла бы стать привлекательной для мира в целом, и для реализации которой не пришлось бы пройти через какой-то конфликт.