Любое пробуждение национального самосознания в Европе чревато тем, что США развяжут там межнациональный, межэтнический и межрелигиозный конфликт. Об этом рассказал руководитель информационного агенства News Front Константин Кнырик в интервью изданию Украина.ру

Константин Кнырик: Массовые протесты в США — это только репетиция свержения Трампа © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Все эти "соросы", рассказав историю про нужность, целесообразность и толерантность в отношении беженцев, достаточно грамотно наводнили Европу нужными им людьми, которые превратят в конфликт любую попытку пробуждения национального сознания», — считает Кнырик.

Поэтому политолог пока не видит какой-то альтернативной глобализму идеологии, которая могла бы стать привлекательной для мира в целом, и для реализации которой не пришлось бы пройти через какой-то конфликт.