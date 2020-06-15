«Что касается "Восточного партнерства", мы подтвердила сильное партнерство США и ЕС, оно является основным, особенно по отношению к Украине. Мы по-прежнему ожидаем, чтобы Россия в полной мере выполнила свою роль в реализации Минских соглашений, наша позиция остается четкой и не претерпела каких-либо изменений», — заявил глава европейской дипломатии.
Кроме того, Совет ЕС передал Помпео призыв к Вашингтону пересмотреть свое решение о прекращении отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).