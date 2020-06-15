Главы МИД Евросоюза в ходе видеоконференции с госсекретарем США Майком Помпео обсудили партнерство с Украиной и реализацию Минских соглашений. Об этом по итогам встречи 15 июня сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель, передает РИА Новости

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