Алексей Мухин: Запад использует Лукашенко для прыжка на Россию
Алексей Мухин: Запад использует Лукашенко для прыжка на Россию
© РИА Новости, Владимир Трефилов
«Будет как в анекдоте: сидят два кума на окраине города и видят, как «кукурузник», вихляя, врезается в «хрущевку». И один говорит: бачишь, Микола, яка держава, таки теракты», — пояснил эксперт.

Для украинского сценария Белоруссии, считает политолог, не хватает составных частей: олигархов и сильных пассионарных оппонентов у президента Александра Лукашенко, который сделал все, чтобы они не появились.

Лукашенко понимает, что, выстраивая отношения с западными странами, рискует получить на территории Белоруссии нечто подобное Майдану, рассуждает Мухин.

Но, судя по  всему, лидер Белоруссии уверен в собственных спецслужбах, КГБ и производит профилактические действия, чтобы максимально обезопасить себя на выборах, заключил собеседник издания.

 

 