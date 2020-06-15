«Будет как в анекдоте: сидят два кума на окраине города и видят, как «кукурузник», вихляя, врезается в «хрущевку». И один говорит: бачишь, Микола, яка держава, таки теракты», — пояснил эксперт.
Для украинского сценария Белоруссии, считает политолог, не хватает составных частей: олигархов и сильных пассионарных оппонентов у президента Александра Лукашенко, который сделал все, чтобы они не появились.
Лукашенко понимает, что, выстраивая отношения с западными странами, рискует получить на территории Белоруссии нечто подобное Майдану, рассуждает Мухин.
Но, судя по всему, лидер Белоруссии уверен в собственных спецслужбах, КГБ и производит профилактические действия, чтобы максимально обезопасить себя на выборах, заключил собеседник издания.