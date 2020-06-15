Для того чтобы в Белоруссии реализовался Майдан по украинскому сценарию, необходимы олигархи, а их в Белоруссии нет. Об этом рассказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью изданию Украина.ру

Алексей Мухин: Запад использует Лукашенко для прыжка на Россию © РИА Новости, Владимир Трефилов

Для украинского сценария Белоруссии, считает политолог, не хватает составных частей: олигархов и сильных пассионарных оппонентов у президента Александра Лукашенко, который сделал все, чтобы они не появились.

Лукашенко понимает, что, выстраивая отношения с западными странами, рискует получить на территории Белоруссии нечто подобное Майдану, рассуждает Мухин.

Но, судя по всему, лидер Белоруссии уверен в собственных спецслужбах, КГБ и производит профилактические действия, чтобы максимально обезопасить себя на выборах, заключил собеседник издания.